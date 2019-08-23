Politico: США передумали сокращать финансовую помощь другим странам

Президент США Дональд Трамп отказался от плана заморозить выделение более $4 млрд на оказание помощи другим странам, сообщает Politico со ссылкой на источники. Против идеи сократить финансовую помощь высказались, в частности, глава Минфина США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Они предупредили господина Трампа, что этот шаг «может нанести ущерб национальной безопасности».

По словам высокопоставленного представителя администрации США, президент при этом «ясно дал понять», что США «должны знать, куда идут их деньги». «Именно поэтому он попросил администрацию изучить возможные варианты. Понятно, что есть те, кто не хочет сдерживать расточительство»,— утверждает источник издания.

В августе Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам. Эти средства были заблокированы на время проверки. Ее необходимость была обусловлена тем, что размещенные в фондах деньги нужно израсходовать до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

Потратить эти средства можно для оказания помощи в десяти областях. В частности, США могут выделять деньги на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения.

О бюджете США на 2020–2021 годы читайте в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».