Глава американской компании Overstock уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель и исполнительный директор ритейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку после того, как стало известно, что у него был роман с россиянкой Марией Бутиной. В 2018 году американские власти обвинили ее в незаконной работе иностранным агентом. Суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы.

Господин Бирн пояснил The New York Times (NYT), что его присутствие в компании «осложняет деловые отношения» Overstock. По его словам, компании никогда не нравились его «противоречивые» высказывания и поведение, однако последние события были «как соль на раны».

NYT пишет, что Мария Бутина и Патрик Бирн познакомились в Лас-Вегасе в июле 2015 года на либертарианской конференции. В сентябре того же года они встретились в Нью-Йорке, между ними завязался роман. Как рассказал сам господин Бирн, во время свиданий россиянка все чаще говорила о желании встретиться с кандидатами в президенты США. Она называла, в частности, Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, сенаторов Теда Круза и Марко Рубио. Это насторожило Патрика Бирна.

Информацию о том, что они состояли в романтических отношениях, подтвердил и адвокат россиянки Роберт Дрисколл. На фоне новостей об отставке Патрика Бирна акции Overstock выросли более чем на 8%.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года. 13 декабря она признала на суде, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Изначально предполагалось, что россиянка выйдет на свободу 5 ноября 2019-го, но ее могут выпустить раньше срока.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».