Марию Бутину освободят из тюрьмы в США раньше срока

Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сократили, теперь она выйдет на свободу 25 октября. Такие данные ТАСС получил в Федеральном бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США. «Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года»,— сообщили там.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».