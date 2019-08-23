Консультации о формировании правительства Италии пройдут 27 августа

Президент Италии Серджо Маттарелла дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства. Очередной раунд консультаций по этим вопросам пройдет в следующий вторник, 27 августа.

Как отметил глава государства, политический кризис в стране должен быть разрешен в кратчайшие сроки. «В ходе консультаций (проведенных партиями.— “Ъ”) меня проинформировали, что были выдвинуты инициативы по согласованию нового правительства»,— добавил господин Маттарелла, которого цитирует телеканал Rai News.

На этой неделе ушел в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он раскритиковал вице-министра и главу «Лиги» Маттео Сальвини, который, по мнению господина Конте, развязал кризис в стране, объявив вотум недоверия правительству.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Джузеппе Конте хлопнул дверью кабинета».