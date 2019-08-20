Президент Италии принял отставку премьера Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. «Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности»,— сообщает пресс-служба Квиринальского дворца.

В среду, 21 августа, господин Конте проведет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената.

О своей отставке премьер объявил на сегодняшнем заседании в Сенате, посвященном сложившейся в стране политической ситуации. Он выразил сожаление в связи с прекращением работы Кабинета министров и осудил заместителя премьер-министра Италии и главу «Лиги» Маттео Сальвини, который, по его мнению, развязал кризис в стране, объявив вотум недоверия правительству.

О политическом кризисе в стране и отставке премьера читайте в публикации “Ъ” «Джузеппе Конте хлопнул дверью кабинета».