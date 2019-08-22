Госдеп США: Россия хотела выйти из ДРСМД еще в 2007 году

Россия решила нарушить условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарастающих угроз у своих границ, следует из доклада, опубликованного Госдепартаментом США. По мнению американкой стороны, Москва была обеспокоена условиями Договора еще в 2004 году, а в 2007 году уже «открыто выражала желание» выйти из ДРСМД.

Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км.

Согласно тексту документа, решение России нарушить Договор «появилось в связи с многолетним разочарованием из-за запрета для нее иметь ракеты средней дальности наземного базирования, тогда как у ее границ возросли предполагаемые угрозы в этих рамках». В 2007 году, как утверждается в документе, тогдашний глава Минобороны РФ Сергей Иванов дал понять американским коллегам, что Россия намерена выйти из ДРСМД. На тот момент в Вашингтоне идею Москвы не поддержали.

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Договор, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить Договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешном проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk, поразившей условную цель более чем после 500 км полета. В Кремле расценили подобные испытания как свидетельство того, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».