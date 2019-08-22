Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

По итогам жеребьевки основной стадии турнира серии Большого шлема US Open российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с соперницей из США Сереной Уильямс.
Встреча станет первой с 2016 года. Ранее Уильямс и Шарапова встречались в официальных матчах 21 раз, российской спортсменке удалось только дважды выиграть американскую теннисистку.
В рейтинге теннисисток WTA Серена Уильямс находится на восьмой строчке (3935 очков), Мария Шарапова опустилась на 87-ю строчку (696 очков) из-за того, что начиная с прошлой осени ее практически постоянно преследуют различные травмы.
На US Open с российской теннисисткой будет работать итальянский тренер Риккардо Пьятти, который в разные периоды времени работал с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Мария Шарапова нашла итальянца».
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