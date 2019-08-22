Московский сервис такси подал иски на 800 тыс. рублей к организаторам несогласованных акций

ООО «М.Такси» подало в Тушинский суд сразу три иска на общую сумму 800 тыс. руб. к организаторам прошедших в Москве несогласованных акций. В поданных заявлениях истец требует взыскать убытки от простоя транспортных средств. Ответчиками являются незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму — Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев и Илья Яшин — и другие оппозиционеры — Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов.

«Три исковых заявления от ООО "М.Такси" о возмещении убытков на общую сумму 787 тыс. 314 руб. зарегистрированы сегодня в суде. Также истцы просят взыскать с ответчиков госпошлину на общую сумму 17 тыс. 415 руб.»,— сообщили в пресс-службе суда (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас решается вопрос об их принятии к производству.

Ранее к организаторам протестных митингов уже подали иски Мосгортранс на сумму 13 млн руб., ресторан «Армения» на сумму более 550 тыс. руб. и Московский метрополитен на 53 тыс. руб. Иск последнего суд оставил без движения до конца сентября для устранения недостатков. Также мэрия Москвы предварительно оценила убытки от несогласованных акций в 60 млн руб.

О московских протестах этого лета читайте в материалах “Ъ”.