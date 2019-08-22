Экс-директор нацпарка попросил помощи

Эколого-просветительский центр «Заповедники» объявил об экстренном сборе средств на обеспечение юридической поддержки бывшего руководителя национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова и его семьи. Ранее в отношении сотрудников «Самарской Луки» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также его фигурантами стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. Александр Губернаторов на своей странице в Facebook он попросил о помощи и написал, что следственные действия в отношении руководства организации фактически парализовали работу парка.

Эколого-просветительский центр «Заповедники» объявил об экстренном сборе средств на обеспечение юридической поддержки бывшего руководителя национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова и его семьи. Об этом центр сообщил на своей странице в Facebook. Сбор денег в пользу экс-главы нацпарка проводится в рамках благотворительной программы фонда «Заповедное посольство» «SOS! Заповедные люди».

Программа нацелена на поддержку работников особо охраняемых природных территорий в трудной жизненной ситуации.

«Уголовное дело заведено, но не доказано ни одно обвинение — Александр и семья проходят как свидетели.Тем не менее у них постоянно происходят обыски дома и у родных»,— рассказала “Ъ” заместитель директора эколого-просветительского центра "Заповедники" Елена Книжникова.

«Есть реальная опасность разрушить уникальную заповедную систему России, убирая людей, которые сохраняют природу»,— сказала госпожа Книжникова.

В конце июля в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. В администрации национального парка и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски. По версии следствия, с 2013 по 2017 год неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития (ОРФР) похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в особо крупном размере.

В частности, подозреваемые направляли в адрес «Тольяттиазота» письма о выделении спонсорской помощи на развитие нацпарка. После этого в 2013–2015 годах предприятие выделило на соответствующие цели по 2 млн руб. ежегодно, в 2016 году — 862 тыс. руб., в 2017 году — 900 тыс. руб. В общей сложности фонд развития нацпарка получил более 7,76 млн руб. В соответствии с договором на безвозмездную благотворительную помощь, заключенным между ОРФР и «Тольяттиазот» 15 июня 2015 года, выделенные в 2015 году средства в сумме 700 тыс. руб. предназначались на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания — заводоуправления Г. С. Ванюшина. Однако реконструкция в 2015 году проводилась за счет собственных средств нацпарка.

Также подозреваемые получили от АО «Тольяттисинтез» по договорам благотворительного пожертвования 450 тыс. руб. (в 2016 году — 200 тыс. руб., в 2017 году — 250 тыс. руб.). Последнюю сумму предполагалось потратить на очистку и благоустройство родников «Вершинный» и «Низинный» в Сосново Солонецком лесничестве (проект «Родники — живая драгоценность»). Однако все работы проводились не на спонсорскую помощь и благотворительные пожертвования, а за счет собственных средств. Силовики считают, что подозреваемые похитили более 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели.

В областной прокуратуре “Ъ” сообщили, что законность возбуждения уголовного дела проверена, постановление признано законным.

Сообщалось, что Александр Губернаторов уволился с поста директора «Самарской Луки». По словам Елены Книжниковой, «у Министерства природных ресурсов и экологии РФ есть возможность уволить любого директора ФГБУ в один день без объяснения причин».

«Нас обвиняют в том, что деньги от благотворителей и спонсоров мы тратили на свои личные цели, что не может являться правдой, т. к. данные работы проводились с 2013 по 2017 год и все акты выполненных работ подписаны сторонами без претензий»,— написал господин Губернаторов 15 августа на своей странице в Facebook. «1,5–2 года назад силовые органы уже делали запрос у этих компаний об имеющихся претензиях, и все благотворители и спонсоры высказывались позитивно в адрес парка и фонда. Сейчас на них оказывается давление с целью, чтобы они заявили об обратном»,— отметил он.

По словам господина Губернаторова, за полтора года в его доме было три обыска с изъятием документов, компьютеров, и другой техники. «Проверки парализовали деятельность коллектива парка,— отмечает экс-директор.— Пришлось свернуть многие проекты и планы развития». По его мнению, цель этих действий — «любым способом сломать» парк, разрушить целостность ООПТ, изменить его границы и вывести из них населенные пункты. В результате территория парка может сократиться «до лесного фонда и уменьшится в разы».

Отметим, до 30 августа также должна закончиться внеплановая проверка работы руководства «Самарской Луки» Министерством природных ресурсов и экологии РФ. «Мной инициирована проверка деятельности руководства. Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка»,— написал 11 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter. В числе прочего будет проверена законность взимания платы за вход на территорию парка пешеходов и велосипедистов, а также законность двух строек, обнаруженных в водоохранной зоне.

Ани Айвазян, Самара