«Самарскую Луку» проверят на чистоту

В отношении сотрудников нацпарка «Самарская Лука» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и представителей его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО ­«Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере более 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели. Юристы отмечают, что в большинстве случаев виновным не удается уйти от ответственности.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела являются представители общественного регионального фонда развития нацпарка. Об этом говорится в соответствующем постановлении СУ СК по Самарской области, которое оказалось в распоряжении редакции.

В администрации национального парка и дома у директора Александра Губернаторова прошли обыски. Эту информацию подтвердила супруга господина Губернаторова — пресс-секретарь «Самарской Луки» Ирина Губернаторова.

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития (ОРФР) похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в особо крупном размере.

В частности, подозреваемые направляли в адрес «Тольяттиазота» письма о выделении спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории нацпарка. После этого предприятие выделило на соответствующие цели в 2013–2015 годах по 2 млн руб. ежегодно, в 2016 году — 862 тыс. руб., в 2017 году — 900 тыс. руб. В общей сложности фонд развития нацпарка получил более 7,76 млн руб.

В соответствии с договором на безвозмездную благотворительную помощь, заключенным между ОРФР и «Тольяттиазот» 15 июня 2015 года, выделенные в 2015 году средства в сумме 700 тыс. руб. предназначались на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания — заводо­управления Г.С.Ванюшина. Однако реконструкция здания заводоуправления в 2015 году проводилась за счет собственных средств нацпарка.

Также подозреваемые получили от АО «Тольяттисинтез» по договорам благотворительного пожертвования 450 тыс. руб. (в 2016 году — 200 тыс.руб., в 2017 году — 250 тыс. руб.). Последнюю сумму предполагалось потратить на очистку и благоустройство родников «Вершинный» и «Низинный» в СосновоСолонецком лесничестве (проект «Родники — Живая Драгоценность»). Однако все работы проводились не на спонсорскую помощь и благотворительные пожертвования, а за счет собственных средств. Силовики считают, что подозреваемые похитили более 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели. Постановление о возбуждении уголовного дела направлено прокурору Самарской области. В областной прокуратуре „Ъ“ сообщили, что законность возбуждения уголовного дела проверена, постановление признано законным.

Александр Губернаторов отказался комментировать „Ъ“ ситуацию со словами «подождем сначала, пока ничего непонятно». «Как я должна комментировать? Мало ли какие дела возбуждают, нужно еще доказать это»,— ответила Ирина ­Губернаторова.

Ранее сообщалось, что внеплановую проверку работы руководства национального парка «Самарская Лука» проведет Министерство природных ресурсов и экологии РФ. «Мной инициирована проверка деятельности руководства. Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т.ч. лично директором нацпарка»,— писал 11 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем «Твиттере». В числе прочего будет проверена законность взимания платы за вход на его территорию пешеходов и велосипедистов. Также на берегу водоохранной зоны нацпарка были обнаружены две незаконные стройки. В Министерстве природы уточнить информацию о проверке не удалось.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов поясняет, что в соответствии с частью 4 ст. 159 УК РФ, максимально суровое наказание за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) составляет 10 лет лишения свободы, и это без учета потенциального гражданского иска о возмещении ущерба. Дмитрий Горбунов отмечает, что практика по данной категории дел весьма обширна: «Групповые мошенничества не являются редкостью, поскольку хищение именно денежных средств, поступивших в безналичном порядке, сложно осуществить одному человеку в организации. Уйти от ответственности в большинстве случаев ответственным за совершение противозаконных действий удается нечасто. Обычно спасают истекшие сроки давности привлечения по соответствующей категории преступлений. Если говорить о сложности доказывания наличия состава преступления и вины конкретных лиц, то логика правоохранителей проста: деньги поступили и имели достаточно целевой характер. Если невиновны, то предоставьте доказательства расхода средств со счета именно на экологию».

Ани Айвазян