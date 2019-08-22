Lada Vesta с вариатором пойдет в производство в ближайшие месяцы

«АвтоВАЗ» в ближайшие месяцы начнет выпуск модели Lada Vesta с вариатором, сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Яна Птачека.

Ожидается, что новая модификация получит тот же вариатор Jatco, который ранее появился на Lada XRAY Cross. На кроссовере трансмиссия сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем. Коробка передач дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжелых условиях.

Напомним, Lada XRAY Cross с вариатором вышла на рынок в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. руб до 966,9 тыс. руб.