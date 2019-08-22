Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить порядок распределения международных рейсов между российскими авиакомпаниями, сообщил руководитель регулятора Игорь Артемьев. Ранее Utair попросила ФАС проверить правомерность перераспределения Росавиацией международных маршрутов обанкротившейся «Трансаэро».

«Мы уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов… Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достаются "Аэрофлоту", который является доминирующей компанией»,— прокомментировал ситуацию господин Артемьев (цитата по ТАСС). По его словам, ФАС сейчас проверяет регламенты распределения допусков и готова ввести определенные изменения, цель которых — проведение распределения рейсов на конкурентной основе, на торгах или в определенных пропорциях по формуле.

Напомним, Utair продолжает оспаривать итоги распределения прибыльных международных маршрутов, до 2015 года закрепленных за «Трансаэро». По итогам проведенного конкурса «Аэрофлот» получил 14 из 15 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро». В Utair требуют повторить процедуру распределения, допустив к ней всех заинтересованных игроков, которые не смогли подать заявки на доходные направления.

Подробнее о претензиях авиакомпании читайте в материале “Ъ” «Utair разворачивает маршруты».