В Кузбассе полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки с участием цыган

Кузбасская полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки с участием цыган, которая накануне произошла в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района. Двум участникам конфликта были нанесены ножевые ранения, подозреваемого задержали. По данным источника «Интерфакса», он является цыганом. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии, уточняет ТАСС.

В массовой драке участвовали около 20 человек, многие из них были пьяны. Двух пострадавших мужчин увезли в больницу, врачи сообщили об инциденте правоохранителям.

Как пишут местные СМИ, причиной конфликта стало то, что цыган начал приставать к девушке. За нее заступился односельчанин, его избили. Местные жители пришли к дому нападавшего, после чего началась драка. По данным ТАСС, к девушке приставали несколько цыган.

Для предупреждения дальнейших конфликтов в село направили не только дополнительные экипажи полиции, но и Росгвардии, пресс-служба которой отказалась комментировать ситуацию.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, происшедшая несколькими днями ранее»,— сообщило местное управление МВД. На данный момент полицейские охраняют общественный порядок и проводят мероприятия по профилактике правонарушений.

По информации «Интерфакса», администрация населенного пункта планирует провести народный сход для обсуждения происшедшего инцидента. Корреспонденту “Ъ” не удалось подтвердить эту информацию: телефон приемной главы поселения не отвечал на звонки.

Напомним, подобный случай недавно произошел в селе Чемодановка Пензенской области. В июне произошла массовая драка местных цыган с другими сельчанами, в результате которой погиб один человек. Причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к девушкам и угрожали им насилием. После инцидента возбудили уголовные дела, по которым арестовали 28 человек.

Анна Василевская, Кемерово