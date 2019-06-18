После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом “Ъ-Средняя Волга” сообщили в пресс-службе суда.

Ранее этот же суд заключил под стражу еще 13 предполагаемых участников столкновений, произошедших в селе 13 июня. Уголовные дела были возбуждены по п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, в ночь на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате погиб один житель села. После этого около тысячи человек вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных.

17 июня губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что ситуация стабилизирована. Все цыгане выехали из села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки. Правительству Пензенской области было поручено в кратчайшие сроки разработать программу улучшения социально-экономической ситуации в селе.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “ Ъ-Средняя Волга” «Чемодановке прописали соцобеспечение».

Сергей Петунин, Саратов