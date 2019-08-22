В Москве на три дня раньше срока откроют девять станций Сокольнической линии метро

Станции Сокольнической линии Московского метрополитена от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» откроют сегодня, 22 августа,— на три дня раньше заявленного срока. Как написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter, пассажиры смогут пользоваться этим участком после 16:00.

«Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня»,— подчеркнул господин Собянин.

Напомним, станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» красной ветки метро были закрыты с 18 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). На время закрытия станций было введено более 180 бесплатных автобусов, которые курсировали с 5:10 до 2:00.

В 2021 году планируется открыть новый участок БКЛ, где расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Полностью завершить строительство кольца с 31 станцией и протяженностью 70 км планируется в 2022–2023 годах.

О том, как закрытие станций метро влияет на дорожную ситуацию, читайте в материале “Ъ FM” «Москвичи ищут оптимальные маршруты».