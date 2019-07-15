Москвичи ищут оптимальные маршруты

В ЦОДД предупредили о непростой неделе из-за закрытия участка красной ветки метро. Девять станций от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты до субботы включительно. Ограничения начали действовать в минувшие выходные в связи с новым этапом строительства Большой кольцевой линии метро. Для пассажиров организовали бесплатные автобусы с приоритетным правом проезда. Из-за этого ограничено движение автомобилей в семи районах города.

Проезд по выделенным полосам закрыт для такси. Москвичам рекомендуют пользоваться компенсационным транспортом, рассказала “Ъ FM” пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь: «Рекомендуем по возможности не ездить на автомобиле в районе перекрытий, просим пользоваться городским транспортом. Впереди у нас действительно непростая неделя. Изменилась схема движения, обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале, а также переданы в “Яндекс.Карты” и другие навигационные системы. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль трасс введены временные выделенные полосы с обособленными участками. Проезд такси также запрещен по ним в эти дни».

“Ъ FM” узнал у жителей юго-запада Москвы, как они передвигались по городу в выходные, и к чему готовятся с наступлением рабочей недели:

«Конечно, проблемы будут большие, потому что огромный поток людей, будет сложно. Там аэропорт рядом. У меня ближайшее “Саларьево”, но сейчас я перебираюсь через “Рассказовку”. Эти станции не так далеко находятся друг от друга, я думаю, многие люди так и делают сейчас». «Они пускают много автобусов, что, безусловно, хорошо. Но мне придется выходить раньше минут на 20. Конечно, некритично, но ощутимо». «Мне точно придется использовать транспорт. Я постараюсь выйти заранее, потому что я живу между “Тропарево” и “Юго-Западной”. Перекрыто до “Университета”, а мне нужно в ту сторону. На Ленинском всегда пробки, даже без перекрытия метро. Если на дорогу я могу тратить 50 мин, но я закладываю час, то здесь 1 час 30-40 мин точно придется заложить». «Я автомобилист, поэтому ежедневно езжу через Ленинский проспект в сторону МКАДа. На дороге повесили запрещающие знаки на полосы, которые остались для общественного транспорта, дежурят сотрудники ГИБДД, стоят камеры ЦОДД. Для меня, наоборот, идеальные условия сложились, потому что меньше загружена улица Островитянова, меньше людей пытается проехать на проспект Вернадского, я спокойно подъезжаю на Ленинский, а с него уже на внутреннюю полосу МКАД».

Последнее крупное перекрытие метро было весной на фиолетовой ветке. Тогда в часы пик движение было парализовано, и на дорогу у многих москвичей уходило в два раза больше времени. Столичные власти считают, что на этот раз ситуация повториться не должна. На закрытых станциях дежурят больше 400 сотрудников метрополитена и помогают пассажирам добираться до нужных пунктов.

Москвичи могут столкнуться с повышенными тарифами такси, правда, и этого можно избежать, пояснил водитель «Яндекс.Такси» Владимир. По его словам, из-за перекрытий на дорогах возникают другие проблемы: «Увеличится поток “бомбил”, которые просто подхватывают людей. Повысится аварийность из-за того, что они шахматят, перестраиваются, бросаются через ряд, могут как угодно ездить. Они могут по-своему менять тариф, скажут, мол, везу за четыре счетчика, не хочешь — иди пешком. А так летом не так много народу. Идет индексация в зависимости от того, сколько вызовов в этом месте и сколько машин. Грубо говоря, в кинотеатре заканчивается фильм, 100 человек вышло, 150 человек заказали такси, индексация увеличивается, и для последних заказавших стоимость может увеличиться существенно.

Многие, кто это знает, просто отходят от метро или еще от какой-нибудь популярной точки и вызывают, чтобы быть единственным заказавшим по минимальному тарифу».

Кроме того, в выходные в Храм Христа Спасителя привезли мощи святых Петра и Февронии. Они пробудут в Москве до воскресенья. Как сообщили в пресс-службе патриарха Кирилла, если желающих будет слишком много, очередь будет стартовать от станции метро «Парк культуры». Перекрытий на дорогах не будет, но, по словам аналитиков, это может осложнить движение в центре города.

Анна Никитина