Музей истории Екатеринбурга выпустил серию карманных карт-путеводителей

Проект «Город семи районов» музея истории Екатеринбурга выпустил серию карманных карт-путеводителей по микрорайонам города — по ВИЗу, Вокзальному, Втузгородку, Кольцово, Химмашу, Эльмашу, Юго-Западу. В каждом из них есть общая историческая справка о микрорайоне и краткое описание его достопримечательностей. Кроме этого, в путеводителе есть карта с тематическими маршрутами, которые позволят самостоятельно посетить исторические места каждого района.

Пиар-специалист проекта «Город семи районов» Ирина Костерина рассказала, что в будущем планируется издать полностраничный путеводитель по всем районам города. «В начале года у нас вышел путеводитель по Уралмашу. Планируется, что далее будут выходить большие путеводители с авторской информацией по другим микрорайонам города. В частности, по Юго-западному точно должен выйти в этом году»,— рассказала она. В путеводителе по Кольцово упоминается экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который был вынужден сесть из-за отказа двигателя, загоревшегося после попадания в него птицы. Купить серию можно в сувенирных лавках музея и водонапорной башни.

15 августа в Подмосковье Airbus А321, выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Позже глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил экипажу почетные грамоты, а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову подарил модель подводного атомохода «Екатеринбург», дислоцируемого в Гаджиево Мурманской области.