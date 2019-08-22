Федун заявил о своем «дембельском аккорде» в «Спартаке» к 2023 году

Владелец московского «Спартак» Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что хочет создать команду, которая «до 2023 года возьмет несколько титулов», чтобы после этого уйти «с высоко поднятой головой».

«Вот эту идею и стараюсь реализовать»,— заявил господин Федун. Он отметил, что для него это будет, «как говорят в армии, дембельский аккорд».

Ранее председатель совета директоров «Спартака» вице-президент ЛУКОЙЛа Федун, считающийся основным владельцем клуба, сообщил, что в 2023 году намерен передать его контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой станут «все поклонники» команды. Именно они, по его словам, будут управлять ею.

Подробнее — в материале “Ъ” «Леонид Федун пригрозил отдать "Спартак" болельщикам».