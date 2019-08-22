«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости». Таким образом показатель вернулся к показателям апреля-мая. При этом, по сравнению с июлем 2018 года индекс свободных денег вырос на 20,6%.

Среднегодовое значение индекса свободных денег выросло на 100 руб., достигнув за семь месяцев 27,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рост составил 20,6%.

«Снижение объема свободных денег в июле наблюдается не первый год, и каждый раз происходит откат к значениям мая-апреля. Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода»,— отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.

Индекс свободных денег рассчитывается из разницы между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты основаны на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, отражающих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

О том, с чем связан рост свободных денег в июне, читайте в материале “Ъ FM” «Россияне накапливают свободные деньги».