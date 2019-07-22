Россияне накапливают «свободные деньги»

У россиян стало больше «свободных денег». По данным холдинга «Ромир», в июне этот показатель в среднем по России вырос до 33 тыс. руб. На эти деньги можно купить почти 800 «Дошираков» — такую меру выбрали сами социологи. За год рост превысил 11%. «Свободные деньги» — это средства, которые остаются у гражданина после покупки необходимых для жизни продуктов и товаров, оплаты коммунальных услуг и других обязательных платежей.

Почему этот показатель растет? И о чем это говорит? Сейчас ключевую роль играет сезонный фактор, отметила директор по развитию бизнеса холдинга «Ромир» Инна Караева: «Большое количество компаний выплачивает отпускные, что позволяет накапливать дополнительные средства. Поскольку многие россияне остались летом в стране, то возможность потратить эти деньги остается нереализованной. Но эта сумма везде разная: если мы говорим о Москве, где средняя заработная плата порядка 80 тыс. руб., — это одна история, если про регионы, где оклад составляет 45 тыс. руб., то другая. Довольно существенно выросли расходы на развлечения в рамках страны. Затраты на представления, театры, цирки на текущий момент существенно растут. По сравнению с предыдущими годами, показатели увеличились практически на 30%».

Впрочем, рост количества «свободных денег» может быть связан не только с отпускным сезоном, но и с ростом реальных зарплат. По данным Росстата, в первом полугодии они выросли почти на 2%. При этом реальные доходы граждан продолжают падать четвертый год подряд, в том числе из-за сильной закредитованности.

Реальные зарплаты будут расти не у всех, это затронет в основном обеспеченных россиян и создаст большие социальные риски, отметил директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец: «Мы ожидаем, что по итогам нынешнего года рост реальных зарплат составит порядка 4%, что будет стимулировать расходы населения и формировать накопления. Имеются в виду 20% населения, которые имеют достаточно высокие зарплаты, чтобы покрывать свои потребности. У 40%, которые живут на небольшие зарплаты и социальные пособия, ситуация совершенно другая. Они, к сожалению, оказались не охвачены ростом зарплат, экономика там находится в стагнации. При продолжении данной тенденции можно ожидать, что в следующем году и в конце этого мы увидим рост имущественного расслоения в России. Основная масса населения будет жить также, за счет чего разрыв между средним классом и основной массой населения будет увеличиваться».

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Ранее Росстат представил данные об уровне зарплатного неравенства. Выяснилось, что 10% самых высокооплачиваемых сотрудников страны получают в 13 раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых. При этом динамика этого показателя позитивная. В прошлом году по данным Росстата разрыв оценивался в 14,5 раз.

Елена Иванова