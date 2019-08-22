США рассказали о закулисной работе по восстановлению демократии в Венесуэле

Власти США ведут работу по восстановлению демократии в Венесуэле. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортагус. «Мы продолжаем работать как публично, так и за кулисами, а также, конечно, с нашими союзниками над восстановлением демократии в Венесуэле»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее США заявили о попытках соратников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начать переговоры о его отставке. Приблизить смену власти в Венесуэле, как считают в Вашингтоне, можно посредством санкций — президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США.

Согласно документу, все имущество правительства Венесуэлы на территории США или находящееся под контролем «любого американского лица» «блокируется и не может быть передано, оплачено, экспортировано, изъято или иным образом обработано».

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».