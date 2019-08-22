Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сейчас специалисты ведомства обеспечивают в Западной Африке готовность к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний.

Вирус Эбола был обнаружен в дельте реки Заир (также прежнее название ДРК.— “Ъ”) в 1976 году. С тех пор его вспышки происходили в ряде африканских стран — Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. Самая масштабная эпидемия произошла в 2014–2016 годах. Тогда вирусом заразилось 28,6 тыс. человек, из которых 11,3 тыс. умерло. Большинство жертв вируса были гражданами Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

Ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний создали синтетическую версию вируса Эбола — смертельной инфекции, охватившей несколько африканских стран.

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