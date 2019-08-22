Израиль нанес удары по морской базе в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудары по морской базе «Хамаса» в секторе Газа. Вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск ракеты из сектора Газа.

Самолеты нанесли два удара по базе «аль-Бахрия», передает «РИА Новости». Как сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафа Яги, пострадавших в результате авиаударов нет.

Ранее Израиль и исламистское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода. Палестинцы пообещали создать буферную зону на 300 м вдоль границы сектора Газа и Израиля, прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы.

Напомним, советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совершил турне по Ближнему Востоку. Его цель — привлечь союзников в регионе к реализации нового мирного плана Белого дома. «Сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые позволят превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания».

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