В команде Зеленского перечислили, кто может остаться в новом правительстве

Будущий глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что сохранить должности в новом правительстве могут министр финансов Оксана Маркарова, глава МВД Арсен Аваков и министр здравоохранения Ульяна Супрун. «Конкретнее сказать не могу»,— заявил господин Арахамия украинскому телеканалу «Наш» (цитата по «РИА Новости»). «Все, что вам говорят, что 100% вероятность — это неправда»,— отметил он.

«Относительно министра иностранных дел уже определились, но не могу называть фамилию, надо чтобы офис президента это комментировал»,— сказал Давид Арахамия.

Господин Арахамия, построивший успешный IT-бизнес, в 2014 году получил из рук президента Петра Порошенко орден за организацию работы волонтеров на воюющем востоке. В 2019 году Владимир Зеленский лично пригласил его в команду.

Ранее Давид Арахамия рассказал уверял “Ъ”, что в партии думают над тем, как минимизировать коррупционные риски. Он предложил внедрить в парламенте систему мониторинга работы депутатов Рады, которая поможет распознавать странности поведения при голосовании. Ее рабочее название — «Большой брат».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украину взяли в надежные слуги».