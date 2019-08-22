«Рустави-2» покинули почти все журналисты главного выпуска

Почти все журналисты главного информационного выпуска грузинской телекомпании «Рустави-2» уволились. Об этом они сообщили в среду во время встречи с представителями местных СМИ.

Во вторник новый гендиректор «Рустави-2» Паата Салия объявил об увольнении известных журналистов из-за «конфликта интересов». Часть телеведущих и журналистов решила уволиться вслед за коллегами.

«Настал день, когда мы больше не можем сказать, что "Рустави-2" — наш телеканал»,— приводит «РИА Новости» слова журналиста Натии Гогсадзе.

В числе ранее уволенных — ведущий авторской программы Post Scriptum и ток-шоу «Выбор» Георгий Габуния. Он известен тем, что в прямом эфире обругал нецензурными словами президента РФ Владимира Путина.

До недавнего времени господин Салия обещал оставить господина Габунию на работе и даже справлялся у коллег, когда он сможет вновь выйти в эфир.