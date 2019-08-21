Германия впервые продала 30-летние облигации с отрицательной доходностью

Сегодня Германия впервые стала продавать 30-летние облигации с нулевой доходностью, а так как на аукционе они продавались чуть выше номинальной стоимости, доходность этих облигаций оказалась отрицательной, составив –0,11%. Во время нынешнего аукциона Германия привлекла €869 млн, через 30 лет инвесторы смогут получить по ним €795 млн.

Инвесторы покупают облигации с отрицательной доходностью, желая вложить средства в безопасные активы, а также делая ставку на то, что дальнейшее снижение доходности облигаций повысит ценность этих облигаций в будущем. «Почему люди покупают при негативной доходности? В основном из-за ожиданий, что вы сможете продать их кому-то по более высокой цене в будущем. Какую бы доходность вы ни предполагали, вы будете получать больше на приросте капитала, чем терять на доходности»,— считает директор по инвестициям в бумаги с фиксированным доходом компании Fidelity International Андреа Ианелли.

В то же время спрос на германские облигации сегодня был низким: к продаже были предложены облигации на €2 млрд, куплены были только на €869 млн. Как отмечает Питер Маккаллум, специалист по стратегии в сфере учетных ставок компании Mizuho, это худшее соотношение заявок и предложения с 2011 года.

Президент США Дональд Трамп сегодня написал, что такое решение Германии поддерживает его точку зрения — по его мнению, процентные ставки по американским гособлигациям должны быть ниже. «Вот так Германия платит нулевой процент, так что по факту ей платят, когда она занимает деньги, в то время как США с намного более сильным и важным кредитом платят проценты,— написал он в Twitter. На прошлой неделе ставки доходности по долгосрочным государственным облигациям США на 10 и 30 лет упали до рекордных минимумов.

О том, как фондовые индексы США пережили рекордное падение, читайте в публикации “Ъ” «Призрак американской рецессии бродит по планете».

Яна Рождественская