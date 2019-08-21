Mercedes-AMG A35 будет стоить от 3,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz назвала стоимость «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A35 на российском рынке.

Хэтчбек оснащается 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Для AMG A35 были изменены настройки трансмиссии, ходовой части и подвески. Также у новинки увеличена жесткость кузова и усилены тормоза. В режим работы агрегатов добавился вариант Slippery, который помогает при движении по скользкой дороге.

Mercedes-AMG A35 отличается от базового A-Class спортивным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками и спортивными акцентами в интерьере, включая новый руль, сиденья и опциональную систему AMG Track Pace, которая позволяет сохранять параметры движения по гоночной трассе и анализировать их по окончании заезда.

Автомобиль появится в России в единственной комплектация «Особая серия», которая будет стоить от 365 млн руб. Напомним, премьера Mercedes-AMG A35 состоялась в сентябре 2018 года — позднее вариант A35 появился у седана A-Class, 4-дверного купе CLA и универсала CLA Shooting Brake.