Грызлов: новый режим перемирия в Донбассе «в основном соблюдается»

По данным ОБСЕ, перемирие в Донбассе в основном соблюдается, сообщил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов. При этом он добавил, что Киев нарушает условия вступившего в силу ровно месяц назад перемирия.

«На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается. Однако за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований — и это в преддверии начала учебного года»,— сказал господин Грызлов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что представители конфликтующих сторон подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии.

Сейчас на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик действует режим бессрочного прекращения огня. Соглашение было достигнуто трехсторонней контактной группой и вступило в силу 21 июля. После заключения соглашения стороны конфликта не раз заявляли о нарушениях режима.

Напомним, что в ходе встречи президентов России и Франции Владимир Путин оценил ситуацию на востоке Украины с «осторожным оптимизмом». Эмманюэль Макрон отметил, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе приведет к нормализации отношений Москвы с Евросоюзом. Он добавил, что от ситуации на Украине зависит возвращение России в G8.

О том, как прошла встреча двух лидеров, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».