«Заметно, что Кремль в раздумьях»

Вашингтон и Париж «за», Берлин сомневается: мировые державы высказываются относительно возможного возвращения России в формат G8. Ранее президент США Дональд Трамп, а до него и французский лидер Эмманюэль Макрон, заявили, что готовы пригласить Владимира Путин на заседание элитного мирового клуба в 2020 году. Глава правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, фактически увязал возможность возвращения Москвы в формат с урегулированием украинского вопроса. Вопрос будет обсуждаться на саммите «семерки», который открывается в Биаррице 24 августа. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает эту историю хорошим знаком.

Дональд Трамп не в первый раз предлагает вернуть Россию в «восьмерку», вернее, речь идет о том, чтобы воссоздать формат G7 плюс Россия. Собственно, эта самая «семерка» все равно собиралась без нас, и никакая она не «большая», официально это называется Group of Seven. Но, тем не менее, это элитарный мировой клуб, который хоть и не принимает официальных решений, но участие в нем, как минимум, почетно. Но, с другой стороны, почетно именно постоянное членство, то есть полноценная «восьмерка», а не какой-то там формат «плюс Россия».

Так что же предлагается сейчас? Все очень просто: мы вам даем год, чтобы исправиться, стать хорошими, и, если все будет нормально, будете паиньками, то в 2020 году соберемся с вами вместе. Главное условие понятно — договориться по Украине, из-за которой Россия и потеряла тот самый членский билет. И что самое неприятное — саммит в 2014 году планировался в постолимпийском Сочи и из-за известных событий был отменен.

Понятно, что договориться по Украине за год возможно лишь в теории. Допустим, как-то решится проблема Донбасса, но что делать с Крымом? Тем более одной Украины ведь им мало будет: партнеры, скорее всего, потребуют еще и проведения свободных выборов в России, и общей демократизации, и чтобы не сажали граждан за пластиковый стакан, брошенный в полицейского. Но и это еще не все. Хорошо, представим, случилось чудо, и Россия возвращается в «Группу восьми». Так партнеры и там не успокоятся, будут опять воспитывать — а вы то, а вы это: и стандарты не соблюдаете, и что-то еще там зажимаете. Кому понравится, когда тебя постоянно прорабатывают, а основные мировые решения принимают в твое отсутствие?

Но, с другой стороны, возвращение в клуб означает, что Россия — без пяти минут полноправный член западного общества.

Ведь, положа руку на сердце, наши элиты тяготятся сегодняшним российским статусом, и, в целом, уровень жизни снижается, так что реформы нужны, как и деньги, и дешевые технологии.

Между тем, заметно, что Кремль в раздумьях. Можно предположить, что вне зависимости от итогового результата само приглашение в Москве решили расценить как жест дружелюбный. А если так, нужно на это дружелюбием же и ответить, хотя бы намеком на некий либеральный или какой-то там еще разворот. И моряки украинские уже почти дома, и обмен пленными тоже, скорее всего, состоится в ближайшее время. И вот глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а ранее Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», высказываются в том духе, что, мол, нужно с народом помягче. Это можно назвать демонстрацией доброй воли к переговорам. Пока они идут, Воронеж может спать спокойно.