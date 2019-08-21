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Власти Петербурга намерены реконструировать парк Малиновка в 2020 году

Парк Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга планируют реконструировать в 2020 году. Такое поручение дал врио губернатора города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что на встрече с местными жителями господин Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки. Позже в Заксобрание Петербурга был внесен законопроект о включении его территории в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Ранее в парке хотели построить храм, однако многие жители Красногвардейского района выступили против его возведения на этом участке.

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