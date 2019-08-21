Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 13 украинским морякам

Мосгорсуд продлил срок ареста 13 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

«Постановление Лефортовского суда Москвы, которым продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого на срок до 24 октября, а в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября оставить без изменения»,— заявила судья (цитата по «Интерфаксу»).

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипажи в нарушении государственной границы РФ. Под арестом в России находятся 22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины.

По информации источников “Ъ”, до конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными, среди участников обмена будут и арестованные моряки. Договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Украинских моряков готовят к отправке на родину».