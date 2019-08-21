Вице-президент Венесуэлы привезла Путину письмо с благодарностью от Мадуро

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину. Господин Лавров отметил, что Россия всегда будет солидарна с Каракасом.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. РФ сегодня борется вместе с нами и другими народами за независимость, за свободу и за суверенитет»,— сказала она. Госпожа Родригес отметила, что санкции США, наложенные на РФ и Венесуэлу помогли усилить сотрудничество Каракаса и Москвы.

«Мы всегда были и будем привержены этим принципам (международного права.— “Ъ”), всегда будем солидарно с вами отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления»,— добавил господин Лавров.

Напомним, в мае этого года при посредничестве Норвегии начались непрямые переговоры между властью (действующим президентом Николасом Мадуро) и оппозицией (Хуаном Гуайдо, объявившим себя исполняющим обязанности президента, и его сторонниками). Первый этап переговоров прошел в мае в Осло, второй начался в июле на Барбадосе. В участии в запланированной на начало августа очередной встрече на Барбадосе власти Венесуэлы отказались.

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