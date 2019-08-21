ЦИК направит в Петербург рабочую группу по решению проблем «дачных» избирательных участков

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании 21 августа заявила, что направит рабочую группу в Санкт-Петербург. Ее члены будут помогать петербургским коллегам решать проблемы, связанные с экстерриториальными участками на выборах губернатора города.

Напомним, ранее центральная комиссия заявляла, что выступает против создания участков для голосования в Псковской области. До этого СПбИК постановила создать в регионе 20 экстерриториальных участков, а в Ленинградской области 72. Позднее она упразднила пять из них в первом субъекте и десять во втором.

Олег Дилимбетов