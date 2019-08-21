Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу руководителя Суверенного совета Судана

Глава Переходного военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны, сообщил телеканал Sky News Arabia. Принятие присяги состоялось в Хартуме.

Суверенный совет состоит из 11 человек — шестеро гражданских и пятеро военнослужащих лиц. Он заменит Переходный военный совет. Согласно конституционной декларации, которая станет для Судана основным законом, высшим органом власти в стране за три с небольшим года станет Суверенный совет.

Напомним, в феврале президент Судана Омар Башир распустил правительство и на год ввел чрезвычайное положение. В апреле суданская армия решила отправить в отставку президента и правительство. Несколько месяцев в стране шли протесты.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Военные и оппозиция Судана официально договорились».