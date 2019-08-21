Эксперты подготовили проект кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах. Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента сообщил, что кодекс подготовили только для обсуждения, а решения на его основе приниматься не будут.

Документ обобщает положения законодательства о выборах и референдумах в России и нормативные акты ЦИК РФ. Также был сформулировано несколько законодательных новелл, которые не включены в текст проекта, а представлены в виде пакета поправок с изменениями.

Среди предлагаемых новелл:

Введение избирательного залога как формы поддержки выдвижения.

Изменение порядка формирования избирательных комиссий.

Включение в число избирательных объединений избирательных блоков и порядок их формирования.

Установление единых норм и статуса создания групп поддержки кандидата на всех видах выборов.

Ограничение пассивного избирательного права в том числе и для граждан, признанных банкротами в качестве физических лиц. В течение трех лет с этого момента они не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, высших должностных лиц регионов и глав муниципальных образований.

Отмена обязательсной смешанной системы на выборах в региональные парламенты — избирается не более 25% депутатов законодательного (представительного) органа субъекта. Кандидатам в депутаты Госдумы предлагают запретить одновременно выдвигаться по партспискам и одномандатным округам. Если выбранный кандидат отказывает от мандата, то его исключают из списка, а мандат передают другой партии, получившей в Госдуме меньшее количество мест.

«Актуальность и целесообразность внесения предложенных изменений предстоит оценить в ходе общественной дискуссии, намеченной на следующем этапе разработки проекта Избирательного кодекса России»,— сообщил РФСВ.

«Ведомости» отметили, что исполнителем проекта по созданию кодекса стал факультет политологии университета, которым руководит Андрей Шутов. Он же возглавляет совет директоров близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. В этот день выборы разного уровня пройдут в 85 регионах страны — состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. В Москве состоятся выборы в Мосгоризбирком.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде — в материале “Ъ”.