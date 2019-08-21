Зарубежные туры подорожали на 5% вслед за снижением курса рубля

Стоимость зарубежных туров в августе выросла пропорционально снижению курса рубля на 5%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, базовые цены в долларах и евро остаются неизменными согласно контрактам, заключенным между туроператорами и иностранными партнерами на весь сезон.

«При покупке тура турагенты всегда обращают внимание клиентов, что стоимость в рублях рассчитывается по текущему курсу, при том, что стоимость его в иностранной валюте не меняется»,— сказала госпожа Тюрина (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что услуги зарубежных партнеров на текущий летний сезон уже оплачены и изменений не будет, а цена в рублях зависит от текущего курса.

«Если тур оплачен полностью, то с клиента никто уже не потребует никакой доплаты независимо от колебаний курса рубля. Когда тур только предоплачен, то его цена в рублевом эквиваленте может измениться только на размер остаточной суммы, а предоплата не изменится»,— объяснила пресс-секретарь РСТ. Если клиент внес предоплату за 50% стоимости тура, то изменения коснутся только второй половины стоимости на момент ее окончательного погашения. Госпожа Тюрина отметила, что стоимость отдыха внутри страны остается неизменной, поскольку на этот сегмент валютные колебания не влияют.

Биржевой курс доллара на российском рынке в понедельник впервые в середины февраля превысил уровень 67 руб./$. Американская валюта укрепляет позиции по отношению ко всем валютам развивающихся стран на фоне усилившегося риска рецессии мировой экономики. На российском рынке спрос на инвалюту предъявляют не только иностранные инвесторы, но и российские компании и банки, которым в ближайшее время предстоят крупные платежи по внешним займам.

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