Программа дня 1000 музыкантов – 2019

24 августа в Уфе пройдет самый масштабный в России музыкальный флешмоб – «День 1000 музыкантов». Всю площадь внутри знаменитого городского амфитеатра за Конгресс-холлом «Торатау» займут музыканты с инструментами. Мероприятие проходит в Уфе в третий раз, более 120 тыс. зрителей (включая онлайн-трансляции) смогли проникнуться атмосферой самого масштабного музыкального флешмоба.

В июне команда организаторов презентовала новый фирменный стиль фестиваля. Каждый участник может совершенно бесплатно получить афишу с своим фото, а также создать свой собственный логотип. Напомним, в этом году для участников были выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi - It's My Life, Queen - We Will Rock You/I Want It All и Metallica - Enter Sandman

Кроме трех композиций 2019 г. участниками будут исполнены песни прошлых двух лет – Nirvana - Nirvana - Smells like teen spirit и Blur - Song 2. Эти композиции были выбраны участниками путем голосования в группе фестиваля.

Начало мероприятия – 14:00. В течение всего дня на сцене выступят группы - Nu Project, Дамаск, Дикси, The Times и Все ОК. Музыканты на площадке смогут подыгрывать любимым песням (треклист каждой из групп открытый, посмотреть его можно в группах или на сайте d1000m.com).

Первое синхронное исполнение запланировано на 16:00, второе в 18:00. В финале на сцене выступит хэдлайнер фестиваля – группа «Ногу свело!». Сразу после состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Уфы смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. 24 августа фестивальная эстафета доберется до Уфы. Всемирный Фестиваль уличного кино стартует в 20:30. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Александр Горчилин, Юлия Ауг и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Все мероприятие продлится до 22:00. Гостей ждет множество активностей, розыгрышей и мастер-классов от партнеров мероприятия.

Общая программа мероприятия:

12:00-14:00 - Подключение участников

14:00-14:30 - группа Дамаск

14:30-15:20 - группа Nu Project

15:20-16:00 - группа Дикси

16:00-16:40 ФЛЕШМОБ (5 песен - Bon Jovi - It's My Life, Queen - We Will Rock You/I Want It All, Metallica - Enter Sandman, Nirvana - Smells like teen spirit, Blur - Song 2)

16:40-17:20 группа Все Ок

17:20-18:00 группа The Times

18:00-19:00 ФЛЕШМОБ (5 песен - Bon Jovi - It's My Life, Queen - We Will Rock You/I Want It All, Metallica - Enter Sandman, Nirvana - Smells like teen spirit, Blur - Song 2)

19:00-20:30 группа Ногу свело!

20:30-22:00 ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

В этому году регистрация участников не будет останавливаться, войти в состав самой большой рок-группы страны может каждый желающий.

Подробности на официальном сайте проекта – d1000m.com.

Организаторы – Business FM Уфа и РК "Огни Уфы"