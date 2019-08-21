21 августа, среда
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

«Связьинвестнефтехим» потратит 50 млрд рублей из дивидендов от «Татнефти» на ремонт дворов

Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» за три года направит 50 млрд руб., полученные от дивидендов на пакет акций «Татнефти», на ремонт дворов в республике. Об этом на встрече с главными редакторами ведущих региональных СМИ заявил президент республики Рустам Минниханов, передает ИА «Татар-информ».

По его словам, трехлетняя программа ремонта дворов будет принята в ближайшее время и начнет реализовываться в 2020 году. Рустам Минниханов отметил, что средств, выделяемых ежегодно из бюджета на благоустройство, хватило только на то, чтобы «привести в порядок 30% дворов».

Напомним, «Татнефть» по итогам 2018 года начислила акционерам 197,5 млрд руб. дивидендов. По итогам первого полугодия 2019 года дивиденды планируются в сумме 93,3 млрд руб. Пакет акций «Связьинвестнефтехима» составляют 34% голосующих акций нефтяной компании.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя