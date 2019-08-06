«Татнефть» отдаст акционерам всю прибыль за первое полугодие

«Татнефть» планирует направить на выплату дивидендов акционерам всю чистую прибыль компании, составившую 93,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ключевым акционером «Татнефти» с пакетом 34% голосующих акций является правительство Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим».

Как сообщал «Ъ-Казань», на каждую акцию «Татнефть» планирует выплатить по 40,11 руб. Это составляет 4011% номинальной стоимости бумаг.

Решение о выплате дивидендов должно принять внеочередное собрание акционеров компании, назначенное на 13 сентября. Предполагается, что на дивиденды смогут рассчитывать акционеры «Татнефти» по состоянию на 19 августа.

«Татнефть» также отдала акционерам всю прибыль 2018 года, составившую 197,5 млрд руб.

Ранее генеральный директор компании Наиль Маганов говорил, что компания намерена обеспечивать акционерам доходность «выше, чем в среднем по отрасли». По его словам, это предусматривает проект финансовой стратегии компании. При этом, по его мнению, высокие дивиденды не приведут к образованию дефицита источников финансирования инвестиционной программы «Татнефти», объем которой на 2019 год оценивается в 132,3 млрд руб.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"