Акционеры «Татнефти» решили направить на дивиденды все 197 млрд рублей прибыли 2018 года

Акционеры ПАО «Татнефть» на собрании по итогам работы в 2018 году в пятницу решили распределить между собой в виде дивидендов 197,5 млрд руб., что составляет 100% годовой чистой прибыли компании. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию будет выплачено 84,91 руб. с учетом уже состоявшихся выплат за первое полугодие и девять месяцев прошлого года.

Доходность акций компании по сравнению с 2017 годом выросла на 112,6%.

Как писал “Ъ-Казань”, гендиректор Наиль Маганов на собрании акционеров заявил, что «Татнефть» планирует повышать дивидендные выплаты в ближайшие три года.

Правительству Татарстана принадлежит 34% голосующих акций. 24,11% акций владеет The Bank of New York Mellon. Всего в реестре акционеров компании зарегистрировано более 42 тыс. физлиц и юрлиц.

Ольга Кудрина, “Ъ-Казань”