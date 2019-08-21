Екатеринбург один из лидеров в стране по открытию киосков

Екатеринбург занял третье место в стране по открытию объектов нестационарной торговли, выяснили аналитики сервиса «2ГИС». По данным исследования, за последние три года количество киосков в городе выросло на 47%.

В российских городах этот показатель увеличился на 27% — с 22,1 тыс. в июне 2016 года до 28,2 тыс. объектов в июне 2019 года. Лучшую динамику по стране показали Волгоград (+76%) и Воронеж (+48%). Низкая динамика в Перми (+16%), Санкт-Петербурге (+13%) и в Омске (+10%).

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал планы по сокращению киосков в центре города. Их основную массу планируется переместить в радиус третьего городского кольца – на окраинные районы Екатеринбурга. Позже власти заявили, что готовы обсуждать с предпринимателями условия реализации новой концепции размещения.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” — «Россия обрастает киосками»