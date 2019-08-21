Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар. В Центральном командовании ВС США сообщили Reuters, что им известно о сбитом беспилотнике, но не смогли предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».