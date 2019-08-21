Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации

На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

«Мы взяли базовый автомобильный двигатель, лучший и самый мощный, что есть в России. В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости»,— сказал господин Гордин.

Для адаптации базового автомобильного двигателя планируется его дефорсировать с 600 до 500 лошадиных сил, то есть до мощности, на которой «этот двигатель должен надежно работать на авиационных режимах». По словам главы ЦИАМ, такая адаптация поможет снизить сроки и себестоимость российских двигателей, предназначенных для малой авиации.

Автомобиль российского производства Aurus был впервые официально представлен на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2019 года. Весной на машины этой марки был открыт прием заказов. Официальные цены пока не объявлены, но ожидается, что в продажу поступят две модификации: Aurus Senat Limousine L700 стоимостью около 12 млн руб. и Aurus Senat S600 за 10 млн руб. Сейчас сборка Aurus идет на мощностях Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института в Москве. Заявлено, что в этом году в общей сложности будет произведено 120 автомобилей, в следующем — порядка 200.

О перспективах нового российского автобренда читайте в материале “Ъ” «Aurus поехал на заработки».