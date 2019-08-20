В 2019 году продажи Lamborghini в России выросли почти вчетверо, сообщает агентство «Автостат».

За семь месяцев продано 88 автомобилей итальянской марки — в январе-июле 2018 года было реализовано лишь 23 экземпляров Lamborghini. Большая часть продаж пришлась на кроссовер Lamborghini Urus (69 шт.). Также были проданы спорткары Lamborghini Aventador (11 шт.) и Lamborghini Huracan (8 шт.).

Напомним, в 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4% — до 968,7 тыс. шт., сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).