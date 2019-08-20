Росприроднадзор не нашел загрязнений воздуха на аккумуляторном заводе в Курске

Управление Росприроднадзора по Курской области 20 августа провело внеплановую проверку площадки завода «Аккумулятор» в областном центре и действующего на ее площадях предприятия по переработке свинцового лома «Экотекс К». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Там отметили, что «на ядовитые выбросы с этой территории жалуются жители близлежащих домов».

«По результатам проверки установлено, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на курском заводе "Аккумулятор" нет. Однако у предприятия отсутствуют необходимые документы, регламентирующие выбросы, за это завод будет оштрафован»,— рассказали в пресс-службе.

Также был проведен отбор проб для определения концентрации вредных выбросов на территории «Экотекс К», их результаты будут известны через пять дней. «Мы создали на площадке департамента рабочую группу, куда вошли экологи, сотрудники управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры Курска, инициативная группа жителей, представители завода «Аккумулятор» и «Экотекс К». Первое заседание состоится завтра»,— отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования области Константин Поляков.

Напомним, ранее стало известно, что курский производитель текстиля ООО «Экотекс» (эта компания никак не связана с ООО «Экотекс К») может быть привлечен к уголовной ответственности за выбросы. По словам Константина Полякова, производственные стоки предприятия идентичны тем, из-за которых на очистных сооружениях «Курскводоканала» погиб активный ил. Это в свою очередь привело к массовому мору рыбы в реке Сейм. Суммарный ущерб от загрязнения водоема оценивается примерно в 5 млн руб. Подобное нарушение может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности, считают чиновники.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников