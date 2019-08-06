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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Росприроднадзор по Курской области проверит выбросы с площадки аккумуляторного завода

Управление Росприроднадзора по Курской области проводит лабораторные исследованния проб, взятых на местном Курском аккумуляторном заводе (КАЗ) на проспекте Ленинского Комсомола, 40. Результаты будут готовы в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Ранее местные жители жаловались на неприятный запах. Курские СМИ со ссылкой на Росприроднадзор сообщали, что на территории завода находится еще два предприятия — «Исток» и «Экотекс-К», и предположительно запах может идти от последнего.

Валерия Розбот


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