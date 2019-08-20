Мэром Димитровграда стал кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко

Во вторник, 20 августа, в гордуме Димитровграда Ульяновской области прошли выборы главы города (глава избирается городскими депутатами из списка кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии). Как и ожидалось, мэром Димитровграда избран кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина Коновалова.

Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 2018 года 90% мандатов в гордуме оказалось у КПРФ, почти десять месяцев жил без официально избранного главы — четыре предыдущие попытки организации выборов мэра сорвались вследствие противостояния фракции КПРФ и администрации губернатора. Сначала невозможно было отобрать кандидатов из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (четверо — от гордумы и четверо — от губернатора региона), затем, после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов), члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины, перестали являться на заседания. Пятый конкурс был объявлен уже после того, как в июле заместитель Геннадия Зюганова в ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин провел переговоры с губернатором Сергеем Морозовым, предложив на пост и. о. мэра Димитровграда Богдана Павленко.

Всего на конкурс было подано семь заявлений от претендентов на пост главы города, комиссия на этот раз допустила к голосованию их всех. Во вторник после представления программ кандидатов, прошло голосование. За Богдана Павленко проголосовали 26 депутатов из 29 присутствовавших, двое (вероятно, от «Единой России») проголосовали против всех, один депутат проголосовал за внефракционного депутата регионального заксобрания, кандидата Матвея Володарского. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса. Господин Павленко принял присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

О том, как шла подготовка к выборам мэра, читайте в публикации “Ъ” «В Димитровграде преодолели кризис власти».

Сергей Титов, Ульяновск