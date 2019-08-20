На Урале из-за норовируса закрыли детский лагерь

Свердловское управление Роспотребнадзора временно закрыло санаторный лагерь «Талый ключ» (поселок Сосновый бор, Артемовский район), где у детей и сотрудников пищеблока обнаружили норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Ранее в местных СМИ появилась информация о якобы нарушениях санитарных правил в детском лагере. «Результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников пищеблока обнаружены РНК норовирусов второго типа. Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарного режима на пищеблоке»,— рассказали в ведомстве. На территории лагеря находились 490 детей, на данный момент все дети вывезены, лагерь закрыт, пишет ТАСС.

Проверки в детских лагерях Урала проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Ранее сообщалось, что во время проверки нарушения нашли в лагерях в Полевском, Нижнем Тагиле, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье. Еще один лагерь закрыли на территории природного парка «Оленьи ручьи». Чаще всего нарушения связаны с несоблюдением пожарной безопасности.

О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»