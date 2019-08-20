УФАС заподозрило «Петроэлектросбыт» в размещении незаконной рекламы на квитанциях

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении АО «Петроэлектросбыт». Заявительница предоставила в антимонопольный орган квитанцию ресурсоснабжающей организации с размещенной на ней рекламой сети социальных аптек. По мнению жительницы Петербурга, данная реклама незаконна, сообщили в УФАС.

Заседание комиссии антимонопольной службы по рассмотрению этого дела состоится 2 сентября.

В «Петроэлектросбыте» “Ъ-СПб”, в свою очередь, пояснили, что квитанция, которую заявительница представила в УФАС, является счетом за потребленную электроэнергию годичной давности и была выставлена за апрель 2018 года, когда закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на счетах ЖКХ еще не вступил в силу. С мая прошлого года реклама на квитанциях ПЭС не размещается, более того с августа все петербуржцы получают счета за электроэнергию в запечатанном виде, уточнили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское УФАС назначило компании ООО «СРП», учредителем которого является «Макдоналдс корпорейшн», штраф до полумиллиона рублей из-за рекламы соуса за 6 рублей. Также за незаконные sms-сообщения в Петербурге оштрафована ювелирная сеть «585».