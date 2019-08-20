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Aston Martin представил тизер кроссовера DBX

Компания Aston Martin опубликовала новый тизер первого в своей истории серийного кроссовера DBX.

Видеоролик, размещенный на официальном YouTube-канале британского автопроизводителя, выполнен в стилистике заставок фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде, который традиционно использует автомобили Aston Martin. В тизере можно оценить элементы дизайна серийной версии DBX, которая пока не представлена.

Напомним, в настоящее время прототипы Aston Martin DBX проходит дорожные испытания. Серийный Aston Martin DBX будет публично показан в декабре 2010 года.

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